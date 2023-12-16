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Avcılar'da kanlı tartışma: Oğlunu öldürdü, baba ve annesini bıçaklayıp kaçtı

Avcılar'da oğlunu öldüren saldırgan babası ile annesini yaraladıktan sonra kaçtı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 10:57, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 11:03
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Avcılar'da kanlı tartışma: Oğlunu öldürdü, baba ve annesini bıçaklayıp kaçtı

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Güneş (52), oğlu ile babasının evine gitti. Ali Güneş tartıştığı babası Paşa Güneş'e mutfaktan aldığı bıçak ile saldırdı.

Ali Güneş kendisini engellemeye çalışan annesi Gülşah Güneş ve oğlu Onur'u da çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Komşuların ihbarı üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı çift ve torunları farklı hastanelere kaldırıldı. Avcılar'daki özel hastaneye kaldırılan Onur Güneş tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Gülşah Güneş, polise verdiği ilk ifadede torununu öldüren oğlu Ali Güneş'in alkollü olarak sık eve geldiğini ve sorun çıkardığını söyledi.

Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında yaralama, tehdit ve haraket gibi 17 ayrı suçtan dosyası bulunan, emlakçılık yaptığı belirtilen Ali Güneş'i yakalamak için aramalarını sürdürüyor.

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