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Kocaeli'deki meslek lisesi savunma sanayisine ara eleman yetiştirecek

Kocaeli'de proje okul olarak belirlenen meslek lisesi, savunma sanayisinin ara eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 12:12, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 12:13
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Kocaeli'deki meslek lisesi savunma sanayisine ara eleman yetiştirecek

Savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmeyi ve mezun olan öğrencilere imkanlar dahilinde istihdamı sağlamak amacıyla Milli Eğitim ile Milli Savunma bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Gölcük Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de proje okullarından biri oldu.

Protokolle "Bilişim Teknolojileri", "Elektrik-Elektronik", "Denizcilik", "Gemi Yapımı", "Makine Teknolojileri", "Metal Teknolojileri" ile "Mobilya ve İç Tasarımı" alanlarında eğitim gören öğrencilerin, teorik bilginin yanı sıra teknik becerilerle de donatılarak sektörde istihdam edilmesi hedefleniyor.

Savunma sanayisine ara eleman yetiştirecek okul, Erasmus akreditasyon anlaşmasıyla öğrencilerin yurt dışında staj yaparak mesleki deneyim kazanmasına olanak sağlıyor.

- "Öğrencilerimiz Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki tersanelerde ve fabrikalarda istihdam edilecek"

Okul müdürü Metin Yalaz, AA muhabirine, imzalanan protokol kapsamında lisenin 2 ay önce Milli Savunma Bakanlığının proje okullarından olduğunu söyledi.

Protokol kapsamında öğrencilerin Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki tersanelerde ve fabrikalarda istihdam edileceğini aktaran Yalaz, "Öğrencilerimiz, Bakanlığın istediği şartlara yönelik yetiştirilmekteler. Mesleki yeterlilik ve Bakanlığın işe alım kriterlerini sağlamaları lazım. Protokol, okulumuzdaki 7 alanı da kapsamaktadır." diye konuştu.

Yalaz, öğrencilerin sektörün istediği ve aradığı kaliteyle yetiştirildiğini vurgulayarak, "Bulunduğumuz çevrede sanayi kuruluşlarının yaygın olması nedeniyle okulumuza ilgi var. Onlar da çocuklarımızın gelişmesi ve yetişmesi için her türlü desteği veriyor. Proje kapsamında iş garantisinin olması, öğrencilerin okula daha motive olmasını sağlıyor. Velilerimiz de çok mutlu. Çocuklarının geleceğiyle ilgili herhangi bir kaygı duymamaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin istihdam edileceği alanların ve branşların her yıl Bakanlıkça bildirileceğini dile getiren Yalaz, "Her yıl oranın, ihtiyaca göre değişeceğini düşünüyoruz. Çocuklarımızın herhangi bir alanda işsiz kalması neredeyse imkansız." dedi.

- "Okuldan mezun olduktan sonra birçok iş opsiyonumuz olacak"

Makine Teknolojileri Bölümü öğrencisi Ahmet Akoba, okulun kendilerine sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, "İstihdam açısından herhangi bir kaygı duymuyorum. Okuldan mezun olduktan sonra birçok iş opsiyonumuz olacak. Milli Savunma Bakanlığının okulumuzla proje yürütmesi, bize iş açısından kolaylık sağlayacak." şeklinde konuştu.

Öğrenci Efe Şengün de İtalya'da yaptığı 90 günlük staj sayesinde kendini geliştirdiğini belirterek, "Bu okulu, istihdam sağlanacağı için tercih ettim. Geçtiğimiz günler okulumuz Bakanlığın proje okulu oldu. Bu kapsamda istihdam sağlanacak. Mezun olunca bunlar seçeneklerimiz arasında olacak." ifadelerini kullandı.

Ceylin Gürpınar ise okulu, yurt dışı stajı ve okul sonrası iş imkanı sağladığı için tercih ettiğini kaydetti.

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