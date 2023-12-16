Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı
İstanbul'da DEAŞ terör örgütü içinde faaliyette bulundukları iddia edilen 12 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 12:27, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 12:57
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyette bulunan 15 kişi tespit edildi.
Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda yabancı uyruklu 12 zanlı yakalandı.