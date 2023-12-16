Terör örgütü DEAŞ operasyonunda 12 zanlı yakalandı

Çatışma bölgeleriyle irtibatlı olarak faaliyet yürüttükleri ve ülke açısından tehdit oluşturdukları değerlendirilen şüpheliler hakkındaki gözaltı kararının ardından harekete geçen emniyet güçleri, 8 ilçede 15 adrese operasyon düzenledi.

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