Bursa'da tekstil fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Yağışın da etkili olduğu bölgede ekiplerin çalışması sürüyor.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tüm bölümlerini saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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