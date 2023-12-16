Samsun'da FETÖ firarisi hükümlü yakalandı
Samsun'un Bafra ilçesinde hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan FETÖ firarisi yakalandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 13:41, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 13:42
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, FETÖ üyesi olmak suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.B, ilçe merkezinde saklandığı ikamette yakalandı.
H.B, işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.