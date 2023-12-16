Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda tarihi final: Eczacıbaşı - VakıfBank

VakıfBank, finalde Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi oldu. FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde tarihte ilk kez iki Türk takımı karşı karşıya gelecek. Eczacıbaşı - VakıfBank finali yarın TSİ 14.30'da başlayacak.

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