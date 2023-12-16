Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?

7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı. Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yineledi. Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullandı.

Asgari ücrette ikinci toplantı ne zaman?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

Asgari ücrette ikinci toplantı saat kaçta?

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 2. toplantının 18 Aralık Pazartesi günü saat 13:30'da gerçekleştirileceğini söyledi.

Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücrete gelecek zam oranlarına göre oluşacak net ve brüt rakamlar ise şu şekilde:

Yüzde 35'lik zamda asgari ücret 15 bin 392 lira

Yüzde 40'lık zamda 15 bin 962 lira

Yüzde 45'lik zamda 16 bin 532 lira

Yüzde 50'lik zamda 17 bin 103 lira

Yüzde 55'lik zamda ise 17 bin 673 lira olacak.

Asgari ücret zammı ne zaman belli olur?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bu ayın son günlerinde 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olacağı tahmin ediliyor.

Asgari ücret ne kadar?

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Kaynak: Ekonomim