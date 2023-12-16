Yıkılan bina yandaki evin üzerine çöktü
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde, ağır hasarlı bina, kontrollü yıkım sırasında yandaki evin üzerine çöktü.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 17:09, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 17:10
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde ağır hasar 8 katlı bina, kontrollü yıkım sırasında, yanındaki evin üzerine çöktü.
Yıkım sırasında, ölü veya yaralının olmadığı bildirildi.
Binanın enkaz kaldırma çalışmaları başlatılırken, yıkım işini yapan firma tarafından ağır hasar alan evin yeniden inşa edileceği öğrenildi.