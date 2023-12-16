Emeklilerin zam oranı ne olacak?

İŞÇİ EMEKLİLERİ İÇİN DURUM NE?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik veri enflasyon. Yılın ikinci yarısını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Böylece emekliler şimdiden yüzde 33,65 oranında zamma hak kazandı.

Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'a açıklanacak. Bu verinin açıklanmasıyla enflasyondan kaynaklı zam oranı belli olacak.

REFAH PAYI EKLENEBİLİR

Hükümet önceki dönemlerde enflasyon oranının üzerine refah payı da ekleyerek nihai zam oranını belirliyor. Temmuz ayında yüzde 19,77'lik enflasyon farkına eklenen refah payıyla zam oranı yüzde 25'e çıkarılmıştı. Ocak ayında da emekli maaşlarına refah payı eklenmesi bekleniyor.