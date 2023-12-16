Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milyonlarca emekli yılbaşında yapılacak zam oranını bekliyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur emeklilerine yılbaşında yüzde 50 civarında artış yapılacağını açıkladı. Peki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı ise henüz netleşmedi. Emekliler zam için enflasyon rakamlarını takip edecek.
Kaynak : NTV
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 18:30, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 18:31
İŞÇİ EMEKLİLERİ İÇİN DURUM NE?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri için kritik veri enflasyon. Yılın ikinci yarısını kapsayan 5 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 33,65 oldu. Böylece emekliler şimdiden yüzde 33,65 oranında zamma hak kazandı.
Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak'a açıklanacak. Bu verinin açıklanmasıyla enflasyondan kaynaklı zam oranı belli olacak.
REFAH PAYI EKLENEBİLİR
Hükümet önceki dönemlerde enflasyon oranının üzerine refah payı da ekleyerek nihai zam oranını belirliyor. Temmuz ayında yüzde 19,77'lik enflasyon farkına eklenen refah payıyla zam oranı yüzde 25'e çıkarılmıştı. Ocak ayında da emekli maaşlarına refah payı eklenmesi bekleniyor.