Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde ambulans ve kamyonetin şarampole devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 18:56, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 18:58
Ö.A. idaresindeki ambulans, Beyşehir-Antalya kara yolunun 7. kilometresinde yağışlı havada şarampole devrildi.
Aynı güzergahta seyir halindeki kamyonetin sürücüsü A.K. devrilen ambulansın yakınında fren yaptı. Kamyonet de şarampole yuvarlanarak takla attı.
Kazada sürücüler ile ambulansta bulunan sağlıkçılar Behzat B. ve Adıgül G. ile kamyonetteki Emir G. ve Burak S. yaralandı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.