Afyonkarahisar'da midibüs devrildi: 14 yaralı
Afyonkarahisar'da yolcu taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 19:13, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 19:15
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen yolcu taşıyan midibüs, Afyonkarahisar-Ankara kara yolunun Susuz beldesi kavşağında yol kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan 14 yolcu ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.