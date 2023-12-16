Mardin'de iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 20:35, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 20:36
Kızıltepe-Viranşehir kara yolunda sürücülerinin kimliği öğrenilemeyen 34 FAL 647 plakalı otomobil ile 27 AKP 721 plakalı otomobil çarpıştı.
Kazada araçlarda bulunan N.C. (24), S.K. (25), M.F.D. (32) ve K.C. (24) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.