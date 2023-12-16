Akdeniz açıklarında 4 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de, Muğla'nın Fethiye ilçesinin 21,99 kilometre açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 21:24, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 21:26
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de saat 20.33'te, Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Deprem 29,62 kilometre derinlikte meydana geldi.
#DEPREMKandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 16, 2023
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16.12.2023, 20:33:43 TSİ
Büyüklük: 4.0
Derinlik: 24.9 km#Kandilli