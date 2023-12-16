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'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri" töreninde konuştu. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü işgale dikkat çeken Erdoğan, "Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır." ifadelerini kullandı.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 16 Aralık 2023 21:43, Son Güncelleme : 16 Aralık 2023 21:45
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'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmada öne çıkanlar şöyle:

Vefat haberini derin bir teessürle öğrendiğimiz aziz kardeşim Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'a Allah'tan rahmet ve mağfiret diliyorum.

Bu yıl Prof. Dr. Aziz Sancar hocamıza İlim Yayma Vakfı 50. yılına özel bir mükafat takdim ediyoruz. Aziz Sancar hocamıza katkıları için şükranlarımızı sunuyoruz.

Her ne kadar darbe dönemlerinin ardından cemiyetin çalışmaları engellenmiş olsa da şartlar düzeldiğinde faaliyetler yeniden hızlanmıştır. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzerine kurulan cemiyetimizin 72i vakfımızın 50. yıl dönümünü geride bıraktık.

Ülkemizin en önemli manevi beslenme kaynaklarından olan İmam Hatip okullarının yaşatılmasında cemiyetimizin çok önemli katkıları olmuştur.

Bir şeyler dertlenmek, onun davasını gütmenin ilk şartıdır. Türk ve İslam dünyasının da böyle bir davası vardır. Bu davayı her fırsatta hatırlatmak hepimizin görevidir.

Biz, kendi kavramlarımızı kaybettiğimiz ve yenilerini üretemediğimiz için fikir kuraklığı yaşıyoruz.

Son dönemde yabancı sosyal medya platformlarının kullanımın yaygınlaşmasıyla birlikte ahlaki bir erozyon yaşanıldığını görüyoruz. Bunlarla mücadele konusunda en büyük görev, dava sahibi, dert sahibi müesseselerimize düşüyor.

Eskiden çocuklara ilmihal yani hayatın içinde nasıl davranmamız gerektiğini anlatan kurallar öğretilirdi. Bir kişi sabah nasıl kalkacak, yemeğe nasıl oturacak, nasıl giyinecek, büyüklerine ve küçüklerine nasıl davranacak, velhasıl nasıl yaşayacak bunun çerçevesi zihnine nakşedilirdi.

1947'deki Filistin'i düşünün. Nasıl sömürdüler. Dünya siyonizmi, Filistin'de yaşananları nasıl bu sınırları belirlediyse, şu an itibarıyla bunu daha da ileri götürmenin gayreti içindeler. Ülkemizdeki darbeleri, bizim çocuklar başardı cümlesiyle kendi yöneticilerine işaret ettikleri gerçek işte budur.

Çok büyük bedeller ödedik. Ülkemizi 3 çeyrek asırdır içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmayı başardık. Türkiye artık demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir.

Biz siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe ümitlerini bize bağlamış kardeşlerimizin de özgüvenleri arttı. Geçmişe göre çok daha farklı çok daha olumlu bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır.

Yakaladığımız bu ivmeyi sürdürebilmek için çocuklarımızı medeniyetimize uygun şekilde yetiştirme meselesini önceliklerimizin başına koymak mecburiyetindeyiz.

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