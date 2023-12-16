Yenişehirlioğlu'ndan TSK'yı hedef alan DEM Parti milletvekillerine tepki

Tartışma bütçe görüşmeleri esnasında Meclis Genel Kurulu'nda yaşandı. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM) Muş Milletvekili Sümeyye Boz ve Grup Başkan Vekili Hakkı Saruhan Oluç, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Türkiye'nin içinde ve sınır ötesinde terör örgütü PKK ve uzantılarına yönelik operasyonlarına karşı çıktı.

AK Parti Grup Başkan Vekili Bahadır Yenişehirlioğlu, DEM Parti milletvekillerinin TSK'yı hedef alan konuşmalarına tepki gösterdi.

"Milletin ordusuna dil uzatmak kimsenin haddi olmamalı"

Tüm güvenlik güçlerinin terörle ve teröristle mücadelelerinde yanında olduklarının mesajını veren Yenişehirlioğlu, "

Bu aziz milletin kürsüsünden bu milletin ordusuna ve güvenlik güçlerine dil uzatmak kimsenin haddi olmamalı. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için çalışan tüm güvenlik güçlerimizin terörle ve teröristle mücadelelerinde yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum

" ifadelerini kullandı.

"Terörün belini kırıyoruz"

Yenişehirlioğlu, "Kendisi acaba Türkiye Cumhuriyeti'nin bir milletvekili değil mi ya da milletvekili olduğunu unutuyor mu acaba? Bu ülkede Kürt sorunu yoktur, terörün belini de kırıyoruz Elhamdülillah. Yakında bu ülkede terör sorunu kalmayacak o yüzden hiç merak etmeyin" diye konuştu.