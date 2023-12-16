Çanakkale'de yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı: 10 yaralı

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 10 kişi yaralandı.

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