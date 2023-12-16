Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'a Etiyopya'dan Onur Madalyası

Haluk Bayraktar, daha önce Azerbaycan, Ukrayna, Burkina Faso, Mali, Kırgızistan ve Kosova tarafından ülkelerine sunduğu katkılar nedeniyle çeşitli madalyalarla ödüllendirilmişti.

Haluk Bayraktar'a madalyası, Etiyopya Hava Kuvvetlerinin 88. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında başkent Addis Ababa'da düzenlenen törende, Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'nin huzurunda, Genelkurmay Başkanı Mareşal Birhanu Jula ve Hava Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Yilma Merdasa tarafından takdim edildi.

Bayraktar, Etiyopya'nın ulusal ve Hava Kuvvetleri kapasitesinin artırılmasına ve geliştirilmesine sunduğu katkılar nedeniyle prestijli madalyayla ödüllendirildi.

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