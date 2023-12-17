Kartal'daki İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü

Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
MB Başkanı Erkan: İstanbul'da ev bulamadık, annemlere yerleştik
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Asgari ücrette gözler ikinci toplantıda
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Moody's, Türkiye'nin kredi notu değerlendirmesini pas geçti
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Karar Resmi Gazete'de: İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam
Okullarda yabancı kültürü dayatması
Okullarda yabancı kültürü dayatması
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
MEB'den müfredata yeni ders: Metin Tahlilleri
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
Patronlar isyanda! 'Ustaya iş yaptıramıyoruz'
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
İsrail polisi AA foto muhabirini darp etti. İşte o görüntüler
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
Türkiye'den Almanya'ya din görevlisi gönderme uygulaması sona eriyor
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
İki bakanlığın daha bütçeleri Genel Kurulda kabul edildi
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Kartal'daki İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait, Kartal'daki malzeme deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 07:11, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 07:36
Yazdır
Kartal'daki İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Depoda hasar oluşurken, yangının çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber