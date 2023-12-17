Kartal'daki İBB deposunda çıkan yangın söndürüldü

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Kartal'daki ek hizmet binasının bulunduğu yerleşkedeki malzeme ikmal deposunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net