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Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı

Erzurum'da, halk otobüsü ile çarpışan hafif ticari araçta bulunan 3 çocuktan biri hayatını kaybetti, diğerleri yaralandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 07:44, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 07:46
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Erzurum'daki trafik kazasında 3 çocuktan biri öldü, diğerleri yaralandı

Ş.Y. idaresindeki 25 DM 218 plakalı halk otobüsü, merkez Aziziye ilçesi E-80 kara yolu Ilıca Kavşağı'nda, O.N.Ç'nin kullandığı 06 SEG 96 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, hafif ticari araçtaki Hüseyin Ç. (5), H.Ç. (5) ve H.A. (13) yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Hüseyin Ç, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince, halk otobüsü sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.

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