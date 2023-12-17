Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?

Türkiye'den Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre: Kara para akladıkları iddiasıyla sosyal medya fenomenleri ve organize suç örgütlerine yapılan operasyonlar aralıksız devam ederken, bu kişilerin el konulan mal varlıkları ile ilgili yeni bir süreç başlatılacak. Edinilen bilgilere göre, suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan ile Engin-Dilan Polat çifti başta olmak üzere sosyal medya fenomenlerinin kayyım atanan onlarca şirket ve işletmesi konusunda nasıl bir süreç izleneceği masaya yatırıldı. İlgili bakanlıklar ve AK Parti yöneticilerinin yaptığı toplantılarda bu konuda atılacak adımlar değerlendirildi ve ihtiyaç olması halinde yeni yasal düzenlemeler yapılması gündeme geldi.

Özellikle Dilan Polat'ın güzellik merkezleri ile Ayhan Bora Kaplan'ın kayyım atanan eğlence mekanlarının nasıl işletileceği üzerinde tartışmalar yapıldı. Devletin atadığı kayyım yoluyla bu işletmelerin çalıştırılmasının mümkün olmadığı, 'özellik arz eden' bu tip işletmelerinin 'acil satışının' gerçekleştirilmesi üzerinde duruldu. AK Parti kaynakları "Şu anda devlet bir anlamda güzellik merkezi veya eğlence mekanı işletiyor gibi bir durum çıktı ortaya. Bu ne kadar doğru olacak? Bu tip özellik arz eden güzellik merkezleri veya eğlence mekanları gibi yerlerin devlet tarafından yönetilmesi mümkün değil. Kayyım atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz. Bir an önce satışlarının yapılması gerekir. Buna çözüm aranıyor. İhtiyaç olması halinde bir yasal düzenleme yapılması da söz konusu olacak. Derhal satılabilmesine yönelik bir adım atılacak" değerlendirmesini yaptı.