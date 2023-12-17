Seçil Erzan'ın kırdığı telefonu onarıldı! 180 bin mesaj inceleniyor

Türkiye gündemine bomba gibi düşen 'yüksek kar getirili' ve 'güvenilir Fatih Terim fonu' vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi tanınmış futbolcuların mağdurlar edildiği milyonlarca dolarlık gizli fon dolandırıcılığı davasında yeni bir gelişme yaşandı.

Davanın bir numaralı sanığı eski banka müdürü Seçil Erzan'ın Tekirdağ Çorlu'daki evinde yapılan aramada, sağlam telefonun yanında ekranı kırık bir telefon ele geçirilmişti.

"ERZAN, KIRIDIĞI TELEFONDAKİ YAZIŞMALARIN İNCELENMESİNİ TALEP ETTİ"

Erzan, ifadesinde bankanın kendisine tahsis ettiği telefon ve hat kullanımı konusunda uyarı aldığını belirterek, eski telefonunu kırıp atması yönünde talimat aldığını ileri sürdü. Korkuyla silebildiği kadar mesajı sildiğini ve kırdığı telefonu atmadığını ifade eden Erzan, daha sonra verdiği ikinci ifadesinde telefonun ve yazışmaların kurtarılmasını talep etti.

180 BİN MESAJ İNCELEMEYE ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından onarılan ve içerisinde yaklaşık 180 bin mesaj bulunan telefon incelenmeye alındı. Seçil Erzan, bu mesajlarda kendisine yönelik tehditleri içeren bilgilerin bulunduğunu savunmuştu. Özellikle Semih Kaya ve Fırat Özdemir isimlerine dikkat çeken Erzan'ın ifadesinde geçen bilgiler, soruşturmanın seyrini etkileyebilir.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında adı geçmeyen Fatih Terim'in banka hesaplarının tespitini ve hesap hareketlerinin incelenmesini talep etti. Terim'in avukatı Zafer Ertek, bu talebin Fatih Terim'in şikayeti üzerine başlatılan hukuki süreçle ilişkisi olmadığını belirtti.

Seçil Erzan'ın, futbol dünyasından ünlü isimlerin de aralarında bulunduğu 19 kişiyi 25 milyon 770 bin dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia ediliyor. Davadaki gelişmelerin soruşturmanın seyri üzerinde etkili olması bekleniyor.