Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!



Arka arkaya yapılan operasyonlarla suç örgütleri çökertildi, fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu. İlgili bakanlıklar, el konulan güzellik salonu, eğlence mekanı gibi iş yerlerinin hızla satılması için düğmeye bastı.

Son dönemde yapılan operasyonlarla çok sayıda suç örgütü lideri yakalandı, çeteler çökertildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği fenomen soruşturmalarında önce Dilan-Engin Polat çifti, ardından da 'şampiyonlar ligi' olarak isimlendirdikleri çok sayıda isim hakkında soruşturma başlatıldı, mahkeme kararı ile mal varlıklarına el konuldu, şirketlerine TMSF kayyum atadı.



Fenomen ve çete operasyonları sonucunda el konulan çok sayıda güzellik salonundan eğlence mekanına, lokantadan hamburgerci kadar iş yeri devlet denetimine geçmiş oldu.

El konulan mal varlıkları içindeki bu tür iş yerleri "Devlet güzellik salonu, çay bahçesi, eğlence mekanı mı işletecek? Kayyum atansa da buraların yönetimini devlet yapamaz" tartışması da beraberinde geldi.

AK Parti ve ilgili bakanlıklar tartışmayı ortadan kaldırmak için çalışma başlattı.

HEMEN SATIŞ YAPILACAK

İlgili bakanlıklar ve yöneticiler, bu konuda değerlendirme toplantıları yaptı. Toplantılarda, el konulan mal varlıklarından güzellik salonları, eğlence merkezleri gibi 'özellik arz edenlerin' hemen satışının önünü açmaya yönelik formüller üzerinde duruldu. Öncelikli olarak mevcut yasa ve uygulamalar çerçevesinde hemen satışın sağlanıp sağlanamayacağına bakılıyor. TMSF ya da diğer kurumların alacakları karar ile bu mümkün olabilecekse 'hızlı satış' hayata geçirilecek.

HESAPTA TUTULACAK

Mevcut mevzuat hızlı satışa olanak tanımazsa bu kez yasal düzenleme gündeme gelecek. Güzellik salonu, eğlence mekanı gibi yerleri 'özellik arz eden yerler' başlığı altında toplayıp hızla satılmalarına olanak tanıyacak yasal bir düzenleme yapılacak. Bu arada, TMSF şu anda kayyum atanan şirketleri belli koşullarla tasfiye edebiliyor ya da satabiliyor. Elde edilen gelir bir hesapta nemalandırılarak tutuluyor. Kişilerin aklanması halinde bu paranın iadesi sağlanıyor.

ZÜBEYDE YALÇIN