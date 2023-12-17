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İsrail ordusunun Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldü

Filistin resmi haber ajansı WAFA: İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliye ve ortasındaki Deyr el-Belah mülteci kampına düzenlediği saldırılarda 36 kişi öldürüldü

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 10:49, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 13:42
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İsrail ordusunun, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya ile orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda 47 Filistinli öldü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Cibaliya'da çok sayıda evi savaş uçaklarıyla vurdu.

İsrail uçaklarının Şihab ailesinin evini hedef aldığı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti en az 90 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi de hala enkaz altında.

Cibaliya'da Halle ailesine ait İsrail saldırısında ise 11 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah Mülteci Kampı'nda bulunan ve çoğunluğu zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin yer aldığı bir evi vurdu.

İlk belirlemelere göre, saldırıda 12 Filistinli öldü, onlarca kişi yaralandı.

Güneyde ise İsrail Han Yunus'taki Nasır Hastanesinin avlusuna top attı. İki kişinin yaralandığı saldırıda atılan top mermisi infilak etmedi.

İsrail ayrıca denizden Han Yunus'un kuzeyi ile batı kıyısındaki birçok bölgeyi bombaladı.

Öte yandan sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Han Yunus'un doğusundaki El-Karara ve Beni Suheyla beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinli direniş grupları arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

İsrail ayrıca havadan bölgenin orta kesimindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı da vurdu.

Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde konuşlandırılmış İsrail ordusuna ait topçular ise gece boyunca Şucaiyye Mahallesi'nin doğu bölgelerine şiddetli saldırılar gerçekleştirdi.

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