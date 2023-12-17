Kırşehir'de sahte kimlikle SRC sınavına giren 21 kişi yakalandı

Görevlilerin ihbarı üzerine okula gelen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 21 kişinin sahte kimlik düzenleyerek başkalarının yerine sınava girdiğini tespit etti.

Kent merkezindeki 30 Ağustos Zafer İlkokulu'nda SRC sınavına girecek adayların kimliklerini kontrol eden İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevlileri, bazı adayların durumundan şüphelendi.

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