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Türkiye'nin doğal gaz talebinin 2024'te 53 milyar metreküp olacağı hesaplanıyor

GAZBİR Başkanı Yaşar Arslan:- "2024 yılında 25 milyar liranın üzerinde yatırım öngörümüz var. Bu yatırımlarla 50'ye yakın yeni yerleşim yerine gaz arzı planlanıyor"- "Yıl sonu itibarıyla dağıtım şebekesi uzunluğu 200 bin kilometre olacak ve Türkiye, Avrupa'nın en uzun dördüncü şebekesine sahip ülke konumuna gelecek"

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 11:38, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 11:39
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Türkiye'nin doğal gaz talebinin 2024'te 53 milyar metreküp olacağı hesaplanıyor

FUAT KABAKCI- Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği (GAZBİR) Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin doğal gaz talebinin gelecek yıl artacağını belirterek, "2024 yılı Türkiye doğal gaz talebinin 53 milyar metreküp civarında olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Arslan, doğal gaz sektöründe 2024 yılı beklentilerine ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türkiye'nin bu yılki doğal gaz tüketiminin, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) ocakta açıkladığı 56 milyar metreküp seviyesinin altında kalabileceğini söyledi.

Doğal gazın ülke genelinde daha ulaşılabilir olmasıyla konutlarda ısınma amaçlı tüketimde her yıl yaklaşık 1 milyar metreküp artış gözlemlediklerini aktaran Arslan, konutların doğal gaz tüketiminin söz konusu etkiler nedeniyle bu yıl 16-17 milyar metreküp olarak hesaplandığını dile getirdi.

Arslan, Türkiye'nin gelecek yılda tüketeceği doğal gaz miktarına ilişkin, "Deprem felaketinin etkilerinin azaltılması, yeni tüketicilerin etkisi ve hava sıcaklıklarının bu yıla kıyasla mevsim normallerinde seyretmesiyle 2024 yılı Türkiye doğal gaz talebinin 53 milyar metreküp civarında olacağını tahmin ediyorum." ifadesini kullandı.

Sakarya Doğal Gaz Üretim Sahası'nın devreye girmesiyle eylülde sahada yaklaşık 75 milyon metreküp üretim gerçekleştiğini ve bunun toplam üretimin yüzde 68'ine karşılık geldiğini vurgulayan Arslan, sahada 2023'te faz-1'de günlük 10 milyon metreküp, 2025'te faz-2'de günlük 40 milyon metreküp ve 2028'de faz-3'te günlük 60 milyon metreküp doğal gaz üretimi hedeflendiğini bildirdi.

- 2024'te dağıtım altyapısına 25 milyar lira yatırım öngörülüyor

Gelecek yıl Türkiye'de doğal gaz altyapısına yapılacak yatırımlara da değinen Arslan, "2024 yılında 25 milyar liranın üzerinde yatırım öngörümüz var. Bu yatırımlarla 50'ye yakın yeni yerleşim yerine gaz arzı planlanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, doğal gaz dağıtım altyapısına yönelik büyümeye de işaret ederek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile EPDK'nin koordinasyonunda 5-6 yıldır devam eden doğal gaz genişleme yatırımlarının 2023 yılında artarak devam ettiğini kaydetti.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bölgedeki 11 ile yönelik yatırım programlarındaki aksamalara rağmen bu yıl "90 yeni yerleşim yeri" hedefinin üzerine çıkıldığını aktaran Arslan, yıl sonu itibarıyla doğal gaz arzı sağlanan yerleşim yeri sayısının 830'u aşacağı bilgisini verdi.

Arslan, bu yıl 81 ilde faaliyet gösteren 72 doğal gaz dağıtım şirketinin 17 milyar liranın üzerinde yatırım yaptığını belirterek, deprem bölgesinde de ilave şebeke yatırımlarının hız kesmeden devam ettiğini anlattı.

Yıl sonu itibarıyla dağıtım şebekesi toplam uzunluğunun 200 bin kilometreyi bulacağını ve Türkiye'nin böylece Polonya'yı geçerek Avrupa'nın en uzun dördüncü şebekesine sahip ülke konumuna geleceğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

"Yeni yatırımlarla doğal gaza ulaşım imkanı her geçen yıl artmaktadır. 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusunun yüzde 84'ünün doğal gaza erişim imkanı bulunmaktadır. Son 10 yıllık dönemde yıllık ortalama 1 milyon civarında yeni abone sisteme dahil olmaktadır. 2023 yılında 1 milyonun üzerinde yeni abone doğal gaz kullanmaya başlamıştır. Toplam 20,7 milyon aboneyle Avrupa'nın en büyük üçüncü sektörü konumuna geldik."

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