Türkiye'nin arazi örtüsü verileri, yapay zeka destekli yeni sistemle tespit edilecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, arazi örtüsünün mevcut durumunun belirlenmesi ve yıllar içindeki değişimlerin izlenebilmesi amacıyla yapay zeka destekli Ulusal Arazi Örtüsü Sınıflandırma ve İzleme Sistemi (UASİS) projesini geliştirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü, erozyon, çölleşme, heyelan, sel, taşkın, karbon emisyon hesaplamaları, iklim değişikliği senaryoları, kentsel alanların takibi gibi birçok alanda yüksek çözünürlüklü arazi örtüsü verisine ihtiyaç duyulması nedeniyle UASİS isimli yeni proje başlattı.

Projeyle arazi örtüsünün mevcut durumu ve yıllar içinde meydana gelen değişimler izlenebilecek.

Yerli ve milli yazılım sistemi olan UASİS, ülkeye özgü 5 ana sınıfta; yapay yüzeyler, tarım alanları, orman yarı doğal alanlar, sulak alanlar, su yolları ve su kütleleri olmak üzere toplam 79 alt arazi örtüsü sınıfını belirleyecek.

Bu sınıflandırmaların 32'si otomatik, 47'si ise yardımcı verilerle üretilecek. Sistemin sağladığı arazi örtüsü haritası, 0,25 hektardan büyük tüm alanları sınıflandırabilecek.

Geliştirilen sistemle ilgili kurumlardan temin edilen veriler ve uydu görüntüleri kullanılarak arazi örtüsü verisi, ağaç kapalılık, yüzey geçirimsizlik, arazi örtüsü değişimi gibi veriler yıllık olarak üretilecek. Ayrıca uluslararası alanlarda arazi örtüsü verisine ihtiyaç duyulması halinde UASİS kullanılarak daha az maliyetle raporlamalar yapılabilecek.

- "İklim değişikliğiyle mücadelede katkı sağlayacak"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizdeki arazi yapısı örtüsünün tam anlamıyla tespitini sağlayacak UASİS; yıllar içinde meydana gelen değişiklikleri tespit ederek erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliğiyle mücadelede katkı verecek." ifadelerini kullandı.

Bakan Özhaseki'nin paylaşımına eklediği videoda, projeyle ilgili değerlendirmelerine yer verilen Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Nurettin Taş ise projenin ülkedeki arazi örtüsü yapılarını tamamıyla ortaya koymayı amaçladığını anlattı.

Genel Müdür Taş, "Ülkemizde ne kadar ormanlık ya da sulak alanlarımız olduğunu tamamıyla biz ortaya koymuş olacağız. Geliştirilen bu sistemle arazi örtüsü, ağaç kapalılık ve yüzey geçirimsizlik haritaları yıllık olarak üretilecek, yıllar arasında meydana gelen değişimler de izlenebilecek. Üretilen arazi örtüsü verisi, erozyon, çölleşme, sel, iklim değişikliği, arazi örtüsü değişkenliği izleme çalışmaları, ulusal ve uluslararası raporlamalarla ilgili yapılacak tüm projelerde altlık olarak kullanılabilecek." bilgisini verdi.