Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi

TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu taziyeleri kabul etti.

Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.