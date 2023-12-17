Kocaeli'de merhum milletvekili Hasan Bitmez için taziye programı düzenlendi
Vefat eden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez için partisinin Kocaeli İl Başkanlığınca taziye programı yapıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 14:40, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 14:28
TBMM Genel Kurulunda konuşma yaptığı sırada fenalaşan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Bitmez için Yeni Cuma Camisi'nde düzenlenen programda, Saadet Partisi İl Başkanı Zafer Mutlu taziyeleri kabul etti.
Kur'an-ı Kerim okunan ve dua edilen programın ardından cami çıkışında vatandaşlara ikramda bulunuldu.