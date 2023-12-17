PKK'nın sözde saha sorumlusuna operasyon

Şirvan HASAN, Türkiye'deki örgütsel faaliyetleri ile Suriye'deki mevcut pozisyonu kapsamında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yakın takibindeydi.



Terörist HASAN, yürütülen hassas saha çalışmaları neticesinde 05 Aralık 2023'te, Türkiye'ye yaklaşık 230 km mesafedeki Deyr Ez Zor'da düzenlenen nokta operasyon ile etkisiz hale getirildi.



PKK/YPG tarafından Roni Velat Kod Şirvan HASAN için operasyondan iki gün sonra Deyr Ez Zor'da sözde askeri tören düzenlendi. Törene birçok PKK/YPG unsuru katıldı.



Roni Velat kod Şirvan HASAN Kimdir?



Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 1997 yılında örgüte Suriye'den katıldı. Irak/Kandil alanındaki faaliyetlerinin ardından Türkiye'ye geçiş yaptı. 2010 yılında PKK'nın sözde Karadeniz Açılım Gruplarını takviye amaçlı olarak Tunceli'den Karadeniz bölgesine geçti. Giresun ve ardından Sivas kırsalında faaliyet gösterdi.



2011 yılında Tokat kırsalında faaliyet gösterdi. 26 Haziran 2012'de Trabzon/Düzköy İlçe Jandarma Komutanlığı'na el yapımı patlayıcı ile düzenlenen ve üç askerimizin yaralandığı eylemde yer aldı.



2013 yılına kadar Tunceli kırsalında faaliyet gösteren Roni Velat Kod Şirvan HASAN, 2013'ün sonunda Suriye alanına geçmesi akabinde örgüt içerisinde özellikle Deyr Ez Zor bölgesinde önemli görevler üstlendi.



2020 yılında Deyr Ez Zor Sahası Güvenlik ve İstihbarat sözde Sorumlusu, 2021'de Deyr Ez Zor Sahası sözde Sorumlu Yardımcısı oldu.



2023 yılında da Deyr Ez Zor sözde Saha Sorumlusu olarak görevlendirildi.

