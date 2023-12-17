Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla 'Dünden Bugüne Hababam' belgeseli hazırlandı

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Ana sayfaHaberler Yaşam

Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla 'Dünden Bugüne Hababam' belgeseli hazırlandı

Türk sinemasının klasik filmlerinden biri olan "Hababam Sınıfı"nı ele alan "Dünden Bugüne Hababam" adlı belgesel, TRT tarafından bu yıl 14. kez düzenlenen "Uluslararası Belgesel Ödülleri" kapsamında izleyiciyle buluştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 14:47, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 14:30
Yazdır
Hababam Sınıfı'nın oyuncularıyla 'Dünden Bugüne Hababam' belgeseli hazırlandı

Adile Sultan Kasrı'nda çekilen Hababam Sınıfı'nda "Boncuk", "Hayta İsmail" ve "Bacaksız" karakterlerini canlandıran oyuncuların anlatımlarının yer aldığı belgesel, Fişekhane Salon 2'de gösterildi.

Belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Mehmet Ayaz Secgil, AA muhabirine, sinemaya ilgisinin liseden sonra yaptığı oyunculuk ile başladığını anlatarak, daha sonra kendisinin bir şeyler yazıp üretmeyi sevdiğini fark ettiğini dile getirdi.

Secgil, Beykent Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde eğitim alırken, kendi kısa filmini çekip festivallere katılmak istediğini, çocukluğunun da Yeşilçam filmlerini izleyerek geçtiğini söyledi.

Bu anlamda Yeşilçam sineması ve ustaları anısına bir kısa film yapmak için 2019'da "Hayat Birlikte Güzel" isimli kısa filmini çektiğini aktaran Secgil, şöyle devam etti:

"Bu film ile birçok ödül aldık. Bu filmimizin festival yolculuğu esnasında, Hababam Sınıfı yardımcı yönetmeni ve Boncuk karakterine hayat vermiş olan Ergun Sözen ile yaptığımız konuşmalarda Hababam sınıfı belgeseli yapmak istediğimi kendisine dile getirmiş olsam da araya yoğun eğitim dönemim ve beraberinde eğitim projelerim de girdiği için, 'Dünden Bugüne Hababam' isimli belgesel filmimizi bu yıl Beykent Üniversitesi bitirme projem olarak çektim ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldum. Böylece ilk belgesel filmimi de yine Yeşilçam sineması ve tabii ki Hababam Sınıfı filminin usta yönetmeni Ertem Eğilmez anısına yapmış oldum."

Secgil, "Dünden Bugüne Hababam" belgeselinin TRT Belgesel Ödülleri kapsamında finalist olmaya hak kazandığını belirterek, "Aslında öğrenci filmleri kategorisi olarak kendi içinde seçilmiş 8 filmden biri olmaya da hak kazanmış oldu. Şu an üç tane kısa metraj ve bir tane de uzun metraj film çalışmalarım üzerine çalışmaya devam ediyorum." dedi.

- "Belgesel, Hababam Sınıfı filmlerini tamamlayan gerçek bir arşiv niteliğinde"

Oyuncu Ergun Sözen de Yeşilçam'ın Türk sineması içerisinde bir kültür mirası oluşturduğunu ve "Hababam Sınıfı" filmlerinin de bu miras içerisinde çok önemli bir yer kapsadığı değerlendirmesini yaptı.

Hababam Sınıfı'nın Türkiye genelinde iki ayrı sinema müzesine de sahip olduğunu hatırlatan Sözen, "Yaklaşık 50 yıllık bir geçmişi bugünlere ulaştıran, bu filmlere ve çekildiği mekanlara böylesine değer veren genç sinemacılarla aynı çatı altında buluşmak, o günleri yeniden yad etmek ve özellikle sosyal mesajlarını tekrar gündeme getirebilme becerisinin, çok yetenekli genç bir sinemacımız olan Mehmet Ayaz Secgil'e nasip olması bizlere farklı bir gurur vermiştir." ifadelerini kullandı.

Belgeselin tamamen tarafsız bir anlatımla hazırlandığına işaret eden Sözen, "1975'li yıllarda eksik olan kamera arkası ve kamera önü anılarının başarıyla birleştirilmesi, kanaatimce Hababam Sınıfı filmlerini tamamlayan gerçek bir arşiv niteliğinde ortaya çıkmıştır. Ayrıca böylesine topluma mal olmuş bir konuya ilgi göstererek festival kapsamına alan ve daha geniş kitlelerle buluşturan TRT kurumuna da Hababam Sınıfı sanatçıları adına, sınıfın en çalışkan öğrencisi olarak müteşekkirim." ifadelerini kullandı.

Belgeselin seslendirmelerini yapan oyuncu Işıl Acaray ise "Mehmet Ayaz Secgil hocam, 'Filmin seslendirmesini siz yapar mısınız?' dediğinde duyduğum mutluluğu tarif edemem. Bu kültür mirasının hikayesine sesimle katkıda bulunmak çok kıymetli. Mutluyum, gururluyum. Yönetmenime ve TRT belgesel filmleri festivalinde filmimizi değerli bulan tüm jüri üyelerine teşekkür ederim." diye konuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber