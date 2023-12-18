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Destek personeline İtfaiyeci nasıl alınır?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi destek personeli alımında mevzuata aykırı olarak itfaiyeci ilanına çıktı!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 00:05, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 17:04
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Destek personeline İtfaiyeci nasıl alınır?

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından 12 Aralık 2023 tarihli Resmi Gazete'de Büro Personeli, Destek Personeli, Diyetisyen, Eczacı, Hemşire, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Koruma ve Güvenlik Görevlisi gibi birçok farklı alanda personel almak üzere ilana çıkmıştır.

Bilindiği üzere, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da "DESTEK PERSONELİ"nin görev tanımı ve atanacak kişilerde aranacak şartlar şu şekilde tanımlanmıştır;

"ŞOFÖRLÜK, TEMİZLİK, BASİT BAKIM, ISITMA gibi hizmetleri yerine getirmek üzere en az ortaöğretim kurumlarından mezun olmak."

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ise destek personelinin görev tanımları dışında "İTFAİYECİ" almak üzere "-MEB'den onaylı İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği sertifikasına sahip olmak" şartıyla alım yapmak üzere ilana çıkmıştır.

İşin mevzuatı bir yana 5393 sayılı Belediye Kanunu çerçevesinde mahalli idarelerce yürütülen itfaiye hizmetine Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde nasıl bir ihtiyaç duyulduğunu anlamakta güçlük çekiyoruz.

Umuyoruz, değerlendirme süreci devam eden destek personeli alımıyla ilgili olarak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yeniden konu incelenerek herhangi bir mağduriyete verilmez.

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