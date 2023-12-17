Eczacıbaşı Dünya şampiyonu oldu
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, geriden geldiği FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası Türk finalinde Vakıfbank'ı 25-23, 25-23 ve Tie Break'te 15-9 setleriyle 3-2 mağlup ederek tarihinde 3. kez dünya şampiyonu oldu.
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 16:47, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 16:54
Çin'de düzenlenen FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya geldi.
Türk finalinde ilk seti VakıfBank 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Ardından üst üste iki seti de 25-23 kazanan Eczacıbaşı Dynavit durumu 2-1'e getirdi.
Dördüncü seti 25-23 kazanan VakıfBank durumu tekrardan eşitledi ve maçı Tie Break'e götürdü.
Tie Break'i 15-9 önde bitiren Eczacıbaşı, 3. kez Dünya şampiyonu oldu.
Eczacıbaşı'nda Hande Baladın 2 blok, 1 ace ve 20 sayı ile mücadeleyi tamamlarken, Tijana Boskovic ise 1 blok, 2 ace ve 28 sayı ile sahada yer aldı.
2023 DÜNYA ŞAMPİYONU 𝐄𝐂𝐙𝐀𝐂𝐈𝐁𝐀𝐒𝐈 𝐃𝐘𝐍𝐀𝐕𝐈𝐓! 🏆🧡🐅#TigersRuleTheWorld#ClubWorldChamps pic.twitter.com/xmep7UVc2JEczacıbaşı Spor Kulübü (@EczacibasiSK) December 17, 2023