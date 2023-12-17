Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat

Saadet Parti Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp hayatını kaybetmişti.

Bitmez'in fenalaştığı sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ayaktaydı. Bu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Zengin eleştirilmişti.

Özlem Zengin konuyla ilgili TBMM'e söz aldı. Şöyle konuştu:

"Kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir.

Biraz evvel görüldüğü üzere hatip konuşurken çok tabii olarak grubumuza yapılan saldırılar karşısında ayağa kalkarak söz talebinde bulundum. O gün de hatip konuşurken -hayat enteresan- yine siz kürsüdeydiniz, yine arkadaşlarımız böyle oturuyordu.

Bir anlaşmamız var biliyorsunuz. Bütün gruplar, parti grupları sözünü bitirdikten sonra öyle söz alıyoruz, bugün de öyle yaptık fakat o gün bir başka konuşma da olacağı için ben yanınıza gelerek söz talebinde bulundum, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken ayağa kalktım ve söz istedim.

Burada bütün arkadaşlarımız her şeye şahitler. Biz Grup Başkan Vekillerinin vazifesi aynen şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı konuşmalarımı, izahlarımı daha sonraya bırakacağım, muhakkak suretle bu konuyla ilgili söz söyleyeceğim ama kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum.

Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde grubumuz adına cevap vermek içindir. Bu Genel Kurulda binlerce kez laf atılmıştır, çok ağır konuşmalar işitilmiştir ve biz bunlara cevap vermek için buradayız."

ZANNA KARŞI HAKİKAT

Özlem Zengin yaptığı bu konuşmayı daha sonra sosyal medyasında şu sözlerle paylaştı: Zanna karşı hakikat.