TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Asgari ücrette rakam pazarlığı
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
Bakan Koca: Çok yakında alan sayısını açıklayacağız
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
'İsral'in eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler yakındır'
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Konya'da ambulans ve kamyonet şarampole devrildi: 6 yaralı
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Emeklilerin zam oranı ne olacak?
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
Milli Savunma Bakanı Güler'den Eurofighter açıklaması
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
50 milyon lirayı zimmetine geçiren banka çalışanı tutuklandı
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılacak?
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Binalarda kimlik dönemi: 81 ilde eş zamanlı başladı
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bahçeli: Cumhur İttifakı mutabakata vardı, 31 Mart için yola koyuldu
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Uraoğlu açıkladı: İki dev projede ilk adım atıldı
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Bakan Tekin: Öğretmenlik Meslek Kanunu iyi bir düzenleme ama eksik
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
Profesör çifte, AB fonlu projelere ortaklık vaadiyle dolandırıcılıktan dava
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
CHP Milletvekili Ali Fazıl Kasap SP'ye geçti
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
TÜRK-İŞ'ten hükümet ve muhalefete 'vergi' mektubu
Ana sayfaHaberler Siyasi

Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat

Geçen hafta Meclis'te rahatsızlanarak hayatını kaybeden Saadet Parti Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaştığı sırada, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in kürsüye doğru ayakta olduğu fotoğraf sosyal medyada tepki toplamıştı. Zengin, Meclis'te bu konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamasını sosyal medyasında paylaştı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 17:11, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 17:22
Yazdır
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat

Saadet Parti Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez kürsüde fenalaşıp hayatını kaybetmişti.

Bitmez'in fenalaştığı sırada AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ayaktaydı. Bu anların sosyal medyada paylaşılması üzerine Zengin eleştirilmişti.

Özlem Zengin konuyla ilgili TBMM'e söz aldı. Şöyle konuştu:

"Kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir.

Biraz evvel görüldüğü üzere hatip konuşurken çok tabii olarak grubumuza yapılan saldırılar karşısında ayağa kalkarak söz talebinde bulundum. O gün de hatip konuşurken -hayat enteresan- yine siz kürsüdeydiniz, yine arkadaşlarımız böyle oturuyordu.

Bir anlaşmamız var biliyorsunuz. Bütün gruplar, parti grupları sözünü bitirdikten sonra öyle söz alıyoruz, bugün de öyle yaptık fakat o gün bir başka konuşma da olacağı için ben yanınıza gelerek söz talebinde bulundum, hatip konuşmasını bitirirken, kendisi de kürsüdeyken ayağa kalktım ve söz istedim.

Burada bütün arkadaşlarımız her şeye şahitler. Biz Grup Başkan Vekillerinin vazifesi aynen şu an olduğu gibi bize yapılan, hacmini aşan ve itiraz ettiğimiz konulara cevap vermektir. Bu konuyla alakalı konuşmalarımı, izahlarımı daha sonraya bırakacağım, muhakkak suretle bu konuyla ilgili söz söyleyeceğim ama kamuoyunda hassaten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum.

Benim ayağa kalkmam aynen şu an olduğu gibi hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak sizin bilginiz dahilinde grubumuz adına cevap vermek içindir. Bu Genel Kurulda binlerce kez laf atılmıştır, çok ağır konuşmalar işitilmiştir ve biz bunlara cevap vermek için buradayız."

ZANNA KARŞI HAKİKAT

Özlem Zengin yaptığı bu konuşmayı daha sonra sosyal medyasında şu sözlerle paylaştı: Zanna karşı hakikat.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber