TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü

TBMM Genel Kurulunda, 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2022 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri devam ediyor.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında AK Parti ile CHP milletvekilleri arasında gerginlik yaşandı.

CHP adına kürsüye gelen Muğla Milletvekili Gizem Özcan, konuşmasında kadın cinayetlerine değindi. Özcan "İş cinayetlerinde 142 kadın hayatını kaybetti." dedi.

Özcan'ın ardıdan AK Parti grubuna dönerek "Tabii siz gülersiniz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Özcan'ın yanlış konuştuğunu belirterek Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca'dan müdahale etmesini istedi.

Bunun üzerine AK Parti Grubu'ndan alkışlar ve tepki sesleri yükseldi. Genel Kurul'da sözlü tartışmalar ve bağırışmalar yaşandı. Sonrasında AK Parti grubu Genel Kurulu'u terk etti.

Birleşime verilen 15 dakikalık aranın ardından AK Parti milletvekilleri kürsünün önüne geçerek protesto düzenledi.