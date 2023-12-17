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Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşursa oyuncular motive olacak

MKE Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor mücadelesinin hazırlıkları öncesi açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Başkanımız özgürlüğüne kavuşursa oyuncular çok daha motive olarak sahada yer alacaklardır" diye konuştu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 18:07, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 18:08
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Belözoğlu: Başkanımız özgürlüğüne kavuşursa oyuncular motive olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık günü Hatayspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını basına ve taraftara açık yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beştepe Tesisleri'nde Teknik Direktör Emre Belözoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ile başladı. Antrenmanda dayanıklılık koşusunun ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, son bölümünde yarı sahada taktik çalıştı.

"BU YAŞANILAN SÜREÇTEN SONRA OYUNCULARIMIZ SORUMLULUKLARI DAHA DA ARTTI"

Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşanan olaylardan dolayı üzgün olduğunu dile getirerek, "Başkanımızın şu an yaşamış olduğu süreç tabii ki de futbolun kendi içinde kırmızı çizgileri var. Bunların aşılmasına binaen kendisi de üzgünlüğünü ifade etti.

Şu an bizim başkanımız tutuklu olarak yaşamış olduğu sürece binaen en büyük sıkıntıyı yaşayan kişi kendisi. Ankaragücü'ne yıllarını vermiş, maddi, manevi bu kadar destek vermiş ve bu görevinden dolayı da hayatını enerjisi olarak bu mesleği kabul etmiş birisinin bu süreci yaşaması kolay değil.

Geçmişte birçok kez göstermiş olduğu Fairy-play ödülleri almış birisi. Bu tarafın da unutulmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Ama onun ötesinde camiamızın ve kendisinin yaşamış olduğu süreçte görmüş olduğunuz gibi taraftarımızın vermiş olduğu destek, camianın bütünleşmesi çok ve değerli.

Biz de hem sahanın içinde hem bu süreçte kulübümüzü, camiamızı daha güçlü çıkaracak süreçleri inşa etmek adına elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız. Ankaragücü çok büyük bir camia.

Beklenti burada her zaman yüksekti ama bu yaşanılan süreçten sonra oyuncularımız sorumlulukları daha da arttı. Biz de bunun bilincinde olarak sportif olarak kulübümüzü en yükseğe çekmek adına daha da motive olacağız" diye konuştu.

"BAŞKANIMIZ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞURSA OYUNCULAR ÇOK DAHA MOTİVE OLARAK SAHADA YER ALACAKLARDIR"

Oyuncularının motivasyonunun Hatayspor karşılaşması öncesinde nasıl olduğu sorusuna Belözoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki kolay değil. Bunu söylemem gerekiyor. Oyuncuların beklentileri, saha içinde oyunculardan beklenilenin ne olduğunu bilerek hareket etmeleri kolay değil.

Herkes kendi tarafından değerlendirebilir. Geçmişte buna yakın olmasa da benzer süreçleri yaşamış bir sporcuydum ben ama oyuncuların motive etmesini bekliyorum açıkçası. Burada bize görevler düşüyor.

Sahada güçlü kılmak için sadece bunu motivasyonla da götüremezsiniz. Oyuncularımıza, sahanın gerçeklerini, futbolun gerçeklerini de uygulamamız gerekiyor. Yani bizim işimiz kolay değil ama bundan kaçacak, bundan çekinecek bir durumumuz yok. Bu bilgimize becerimize, tecrübemize inanıyoruz.

Oyuncularımızın bir ve bütün hareket ettiğinde. Herkese sahada meydan okuyabilecek bir takım olduğunu biliyoruz. Buna göre çalışacağız. Oyuncularımızı motive edeceğini düşündüğümüz süreç yaşayacağız. Bir an önce başkanımız da bu anlamda özgürlüğüne kavuşursa oyuncuların çok daha motive olarak sahada yer alacaklardır."

"İKİ TAKIM İÇİN DE ZOR MAÇ OLACAK"

Süper Lig'de her maçın zor olduğunu aktaran Emre Belözoğlu, "Bu ligde öyle bakarsanız her takımın iniş çıkış periyotları olabilir. Hatayspor da lige çok iyi başlamış bir takım. Sonrasında belli bir düşüş yaşadılar. Bu da doğaldır ama her maçın kendi içinde barındırır. Zorluklara karşı karşıya kalacağımızı biliyoruz.Bugünden itibaren zaten o maçı üzerinde çalışmaya başlıyoruz.

İki takım için de zor maç olacak ama biz bu süreçte camiamızı mutlu edecek, yüzünü güldürecek, taraftarlarımızın, başkanımızın, yönetimimizin bu camia günü vermiş, kim varsa içerde, dışarıda onları mutlu edecek bir skor almak için çalışacağız. Her maçımızı biz zaten kazanmak için oynayacağız. Planımız bu olacak. Kazanan ve kaybetmeyen kimliğe bürünmesini daha önemsiyorum.

Ben Ankaragücü'nün bunu da son dönemde bence yakalamış gibi görünen bir takım var. Bunu devam ettirmek kazanarak yolumuza devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAŞKANIMIZ, ÇOK DEĞERLİ VE ÖNEMLİ BİR İNSAN"

Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'yı cezaevinde ziyaret ettiğini belirten Belözoğlu, "15 dakika kadar oturduk, sohbet ettik. Başkanımız güçlü bir karakter. Bu camianın ayakta durmasında maddi manevi çok büyük destekleri oldu. Kendisi de zaten bu olayın üstünden geçtikten hemen sonra üzüntüsünü dile getirdi. Çünkü temsil ettiğimiz herkesin kendine göre değerleri var. 2.5 aydır kendisiyle çalışıyorum.Çok değerli ve önemli bir insan.

Kendisi üzgün olduğunu söyledi. Biraz önce ben de söyledim, futbol kurallarını kendi içinde kırmızı çizgileri var. Yaşanmaması gereken, olmaması gereken bir hadiseydi ama her yaşanılanın da sanki tek bir suçlu suçlusu varmış gibi bu ülkede de algı oluşturmaya da gerek yok" diyerek sözlerini tamamladı.

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