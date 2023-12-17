Samsun'da 2 şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
Samsun'da uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınan 2 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 18:32, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 18:34
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda çeşitli uyuşturucu maddeler ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.
Olayla ilgili S.O. ve F.E.S. gözaltına alındı.
Uyuşturucu madde ticareti' suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.