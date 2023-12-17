Kırşehir'de iki eve silahlı saldırı: 3 yaralı

Kırşehir'de merkeze bağlı Dedeli köyünde iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği anne S.T. (65) ve oğlu V.T (45) ile saldırının yapıldığı diğer evdeki V.U (58) ağır yaraladı.

Jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı