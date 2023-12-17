Kırşehir'de iki eve silahlı saldırı: 3 yaralı
Kırşehir'de iki ayrı eve silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırıda 1'i ağır 3 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 19:44, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 19:45
Kırşehir'de merkeze bağlı Dedeli köyünde iki ikamete kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.
Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği anne S.T. (65) ve oğlu V.T (45) ile saldırının yapıldığı diğer evdeki V.U (58) ağır yaraladı.
Jandarma saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı