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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şeb-i Arus' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü'ne ilişkin mesajında, İsrail'e tepkisini bir kez daha dile getirdi. Erdoğan, mesajında, "Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 17 Aralık 2023 21:15, Son Güncelleme : 17 Aralık 2023 21:16
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şeb-i Arus' mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Hazreti Mevlana'nın 750. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nde okunan mesajında, büyük mütefekkir, mutasavvıf ve gönül sultanı Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi rahmetle yad etti.

Hazreti Mevlana'yı anmak için bir araya gelenleri hürmet ve muhabbetle selamladığını aktaran Erdoğan, mesajına şöyle devam etti:

"Vefatının 750. seneidevriyesinde coğrafyamızın ve medeniyetimizin temel sütunlarından biri olan Mevlana Celaleddin-i Rumi Hazretleri'ni rahmetle yad ediyorum. Yine bu gece vesilesiyle ezanımız, vatanımız, bayrağımız, istiklal ve istikbalimiz için can veren aziz şehitlerimizi minnetle anıyor, kahraman gazilerimize ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Kalpleri sevgi, şefkat hamuruyla yoğuran, ilmiyle öğütleriyle birliği, beraberliği, kardeşliği yeşerten Mevlana Hazretleri'nin gönüllerde yaktığı aşk ateşi, tam 7,5 asırdır yolumuzu aydınlatmayı sürdürüyor."

İSRAİL'E TEPKİ

Türkiye'de ve dünyanın farklı köşelerinde milyonlarca insanın Mevlana'nın eserleri vasıtasıyla kendi ruh dünyalarında içsel yolculuğa çıktığına dikkati çeken Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Hazreti Mevlana'nın hikmet pınarından süzülen tavsiyelerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz günlerden geçiyoruz. 7 Ekim'den beri Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan vahşeti, katliamı ve barbarlığı içimiz yanarak takip ediyoruz. Kendilerini insan hakları ve özgürlükleri savunucusu olarak gösteren kimi ülkelerin koşulsuz desteğini alan İsrail yönetimi zulmün çıtasını sürekli artırarak kan dökmeye, can almaya, çocukları katletmeye devam ediyor. Gazzeli mazlumların arşıalayı titreten feryatları karşısında, görevi, barışı ve güvenliği sağlamak olan uluslararası kurumlar, hiçbir adım atmıyor. Çoğu çocuk ve kadın, 19 binden fazla masumun şehit edildiği, 1 milyondan fazla insanın evinden, yurdundan, yuvasından edildiği bu vahşetin faillerini ve destekçilerini insanlığın vicdanına havale ediyoruz. Daha fazla kan dökerek kendilerine ikbal kurmaya çalışanlara 'Zulm ile abad olanın ahiri berbad olur' gerçeğini tekrar hatırlatıyoruz. Türkiye olarak İsrailli yöneticilerin hukuk ve tarih önünde hesap vermeleri için mevcut tüm mekanizmaları kullanmaktan çekinmeyeceğiz. Hazreti Mevlana'nın izinden giderek, dinine, kökenine, rengine, kimliğine bakmadan mazlumun ve mağdurun yanında olmayı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şebiarus töreni vesilesiyle Konya'da bulunan Mevlana dostlarının da Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğine inandığını vurgulayarak, "Bu düşüncelerle, Mevlana Hazretleri'yle birlikte asırlardır topraklarımızı aşkla, irfanla, ilimle, hikmetle yoğuran tüm gönül sultanlarımızı tazimle yad ediyorum. Şebiarus merasimini düzenleyen tüm kurumlarımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu gece yapılan duaların, semaların, evrad-ı şerifelerin kabul olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." değerlendirmesinde bulundu

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