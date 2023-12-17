Bakan Fidan'dan ABD'ye: İsrail üzerindeki nüfuzunuzu kullanın

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklara göre karşı tarafın talebi üzerine yapılan görüşmede, ABD-Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel meseleler ele alındı.

Görüşmede, İsrail-Filistin gerilimi ele alındı. Gazze ve Batı Şeria'daki durumun giderek kötüleştiğine dikkati çeken Bakan Fidan, saldırıların durması için ABD'nin İsrail üzerindeki nüfuzunu kullanması çağrısında bulundu.

Fidan, tam ateşkesin sağlanmasının sonrasında, iki devletli çözüme dayalı adil ve kalıcı bir barışı hayata geçirmeyi hedefleyen bir siyasi sürecin başlatılması için İsrail'in masaya oturtulması gerektiğini de vurguladı.

İSVEÇ VE F-16 KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ

İlişkilerde müttefiklik ruhuna uygun davranmanın öneminin vurgulandığı görüşmede ayrıca İsveç'in NATO üyeliği, F-16 meselesi ve savunma sanayii alanında iş birliği de fikir alışverişinde bulunulan konular arasında yer aldı.