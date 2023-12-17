Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi

Alınan karara göre merkeze bağlı Alibeyköy, Mezra, Aliköçek, Zor, Kervansaray, Pınarbaşı, Kızılkule, Taşlıca ve Gülpınar köylerinde yarın eğitim yapılmayacak.

Iğdır Valiliği yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle yolları ulaşıma kapanan 9 köyde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.

Doğu Anadolu bölgesinde akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı Iğdır?ın yüksek kesimlerinde de etkisini gösterdi.

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