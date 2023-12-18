Kartal'da iş yerinde çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Cumhuriyet Mahallesi Kartal Caddesi'ndeki plastik enjeksiyon imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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