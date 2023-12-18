Şeb-i Arus törenlerinde Sema Ayini Şerifi icra edildi

Törene, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Tören, Kültür ve Turizm Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nca icra edilen "Mevlevi Ayini Şerifi" ile sona erdi.

Törende, İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, Mesnevi sohbeti yaptı.

Programda sanatçı Ahmet Özhan tasavvuf müziği konseri verdi. Yerli yabancı birçok katılımcı, Özhan'ı performansından dolayı alkışladı.

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