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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 16:43, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 16:43
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Altının kilogram fiyatı 1 milyon 954 bin liraya geriledi

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 870 bin lira, en yüksek 1 milyon 954 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,4 azalışla 1 milyon 954 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma günü 1 milyon 961 bin 126 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 2 milyar 480 milyon 681 bin 11 lira, işlem miktarı ise 1.291,07 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 2 milyar 552 milyon 998 bin 577 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Çakmakçı Kıymetli Madenler, Osmanlı Döviz ve Altın Yetkili Müessese, Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış1.961.500,002.021,70
En Düşük1.870.000,002.001,95
En Yüksek1.954.000,002.105,00
Kapanış1.954.000,002.091,70
Ağırlıklı Ortalama1.894.211,772.082,37
Toplam İşlem Hacmi (TL)2.480.681.011,27
Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.291,07
Toplam İşlem Adedi67

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