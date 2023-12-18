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Şehitlik karşısına korsan sinagog

Ada'da üçüncü şahıslar üzerinden aldıkları arazi ve konutlar İsrail'e yetmedi. Şimdi de tarihi şehitliğin karşısına, SİHA üssümüzün dibine sinagog görünümlü kompleks inşa ediyorlar.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:32, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 08:35
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Şehitlik karşısına korsan sinagog

Türkiye Gazetesi'nden YILMAZ BİLGEN'İN haberine göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yahudi kolonileri kuran siyonist işgalciler Ada'nın merkezine kaçak Sinagog inşa ediyor. Türkiye gazetesi, Cihangir bölgesindeki korsan inşaatın görüntülerine ulaştı. Köy muhtarı Ömer Meraklı, CHABAD tarikatının sinagog ile birlikte aynı alanda 121 dönümlük arazi satın aldığını ve yakın zamanda bölgede Türk köyü ve Türk nüfusu kalmayacağını söyledi.

HER ŞEY GİZLİ KAPAKLI

Gazetemizin ulaştığı korsan sinagogun görüntülerini yorumlayan muhtar Ömer Meraklı, "Bu inşaat daha ilk günden şüpheli faaliyet olarak dikkatimizi çekti. Çünkü inşaat ile birlikte 121 dönümlük arazi satışı gerçekleşti. KKTC yasalarına göre inşaatın bir künyesi olmak zorunda. Ama burada en küçük bir ibare yok. Kim yapıyor, ne yapıyor, kime yapıyor? Hiçbir açıklama yok. Ben özellikle resmi kurumlara gidip hem araziyi kimin aldığını hem de yapının ne olduğunu araştırdım. Bakanlık, belediye dahil hiçbir yerden herhangi net bilgi alamadım. Buranın CHABAD tarafından sinagog ve beraberinde eğitim, kültür merkezi adı altında Yahudi kompleksi olarak inşa edildiğini ise farklı yöntemlerle kaynaklarından öğrenmeyi başardım. Burada her şey müthiş bir gizem perdesi altında yürüyor" dedi.

YAKINDA TÜRK KALMAZ

Kıbrıs gazisi olduğunu, 1974 ve öncesinde defalarca yaralandığını anlatan Muhtar Ömer Meraklı "Vatanımızda yükselen Yahudi inşaatları beni kahrediyor. Şimdi bir de bu siyonist tarikatın merkez kompleksinin inşaatı başladı. Yakında buralarda ne Türk kalır, ne de Türk köyü... Cumhurbaşkanı'mız Ersin Tatar dahil bütün yetkililere gidip derdimi anlattım. Bizim güvenliğimiz ve istikbalimiz Türkiye'ye bağlı. Sayın Erdoğan'a ve Hakan Fidan'a yalvarıyorum, siyonist kolonileşmenin önüne geçsinler. İstila ile ilgili anlatılanlar abartı değil. Gelip her şeyi yerinde görsünler. Her santimetresi şehit kanı ile sulanmış aziz vatan elden gidiyor" diyerek dert yandı.

ŞEHİTLİĞİN YANI BAŞINDA

Kökeni 1775'lere kadar uzanan ve siyonist kolonileşmenin hazırlayıcı unsuru olarak görülen CHABAD tarikatı, KKTC'deki merkez için tarihi Türk şehitliği arazisini seçti. Kıbrıs'ın ilk dönem fethi ile birlikte binlerce şehidin yattığı Cihangir Şehitliği'nin yanında yükselen kompleks için "Kanıma dokunuyor" diyen Meraklı "Bir diğer tehlikeli unsur da binanın Geçitkale SİHA Üssü'ne sadece birkaç kilometre uzakta olması" diye konuştu. Müstafi Amiral Cihat Yaycı da gazetemize yaptığı değerlendirmede bu noktaların rastgele tercihler olmadığını belirtti ve tedbir alınmadığı takdirde daha ciddi sıkıntılarla yüzleşmek zorunda kalacağımızı hatırlattı.

GAZZE İLE AYNI SENARYO

Kıbrıs'ta atılan adımlar Filistin senaryosunun tekrarı olarak yorumlanıyor. Tarihçi Prof. Dr. Zekeriya Kurşun "Yahudi yayılmacılığına karşı dikkatli olunmalı" ikazında bulundu. Siyonistlerin, Filistin'de ilk olarak ziraat mektebi ve çiftlikler kurduğunu hatırlatan Kurşun "Daha sonra bu çiftlikler işçi görünümlü Yahudilerle dolduruldu. Ardından çiftlikleri koruma birimi görüntüsü adı altında Irgun ve Haganah gibi terör gruplarını ihdas ettiler. İnsanları köle, yeryüzünü de kendi mülkü gören bu inanışa sahip ülkelere ve milletlere azami ölçüde dikkat edilmeli" dedi.

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