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'Cumhur'un seçim parolası fedakarlık

AK Parti ve MHP'nin ortak seçim komisyonu 12'nci kez toplanarak "fermuar liste" yöntemini masaya yatıracak. Hangi noktada nasıl bir 'fedakarlık' yapılacağı üzerine detaylı çalışılacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:55, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 08:37
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'Cumhur'un seçim parolası fedakarlık

Türkiye Gazetesi'nden EMRAH ÖZCAN'IN haberine göre: AK Parti ve MHP'nin ortak seçim komisyonu, belediye meclis üyeliklerinde "fermuar liste" yöntemini masaya yatırmak için bugün toplanacak. Şimdiye kadar 11 kez bir araya gelen ve seçim çalışmalarını yüzde 90 oranında tamamlayan komisyon, "meclis üyeliklerine kadar ittifak" düsturuyla tekrar bir araya gelecek. Edinilen bilgilere göre, ortak heyet hangi il ve ilçelerde "fermuar sistemi" uygulanacağına karar verecek.

SON SÖZ LİDERLERDE

Yapılacak çalışmada AK Parti ve MHP'nin oy potansiyelinin yanı sıra muhalefet partilerinin de oy oranları masaya yatırılacak. Hangi noktada nasıl bir 'fedakarlık' yapılacağı üzerine detaylı çalışılacak. Partiden ziyade Cumhur İttifakı'nın başarısı aranacak. Komisyonun yapmış olduğu toplantılar neticesinde hazırlanan raporlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sunulacak. Kararı iki lider verecek.

HÜDA PAR İLE GÖRÜŞÜLÜYOR

Öte yandan 2018 ve 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan HÜDA PAR'ın bu yerel seçimlerde de AK Parti ve MHP'nin adaylarını desteklemesi masada. Partilerin seçim heyetleri görüşmelerini aralıksız sürdürüyor. İttifakta anlaşılırsa fermuar sistemi yöntemiyle HÜDA PAR'a bazı il, ilçe ve belde meclis üyeliklerinde 20 kontenjan ayrılması öngörülüyor. Diyarbakır'da da bir ilçede HÜDA PAR'ın adayının desteklenmesi gündemde. İttifakın netleşip netleşmeyeceği ilerleyen günlerde belli olacak.

ERDOĞAN İSTANBUL'DA TEŞKİLATLA GÖRÜŞTÜ

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün partisinin Sütlüce'deki il binasında İstanbul Teşkilatıyla bir araya gelerek belediye başkan adaylarına dönük temayül yoklaması gerçekleştirdi. Erdoğan, daha sonra 3 kademe il başkanları, ilçe belediye başkanları ve 3 kademe ilçe başkanlarıyla görüştü. Toplantının ardından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımız, oylama bittikten sonra teşkilat mensuplarımızı dinledi. Herkesin görüşünü kapalı zarfta aldı. Çalışmalar aralık ayının sonuna kadar inşallah yetişecek" dedi.

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