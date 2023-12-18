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Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 08:56, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 09:04
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Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

MAHREM YAPILANMADA YER ALAN ŞÜPHELİLERİN ANKARA MERKEZLİ 9 İLDE GÖZALTINA ALINMALARINA KARAR VERİLDİ

Örgütün kamu mahrem yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

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