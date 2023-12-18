Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
Tarımsal destekleme ödemelerini Birlikler dağıtsın mı?
70.000 TL %2.39 FAİZ ORANIYLA!
70.000 TL %2.39 FAİZ ORANIYLA!
Sponsorlu İçerik
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
'Asgari ücrette alım gücünü artıracağımız bir rakam ortaya koyacağız'
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Adana Belediyesi'ne rüşvet operasyonu. Başkan'dan ilk açıklama
Rektör otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
Rektör otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Ankara'da FETÖ'ye yönelik soruşturmada 19 gözaltı kararı
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Çok sayıda kişi gözaltında
İstanbul için üç isim istedi
İstanbul için üç isim istedi
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Milyonlarca çalışanın beklediği kritik toplantı bugün
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Aile ile Milli Eğitim bakanlıklarının bütçeleri TBMM'de kabul edildi
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
Otoyol'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı...Ölü ve yaralılar var
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde deprem!
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
Iğdır'daki 9 köyde eğitime 1 gün ara verildi
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
AK Parti'nin İstanbul adayı kim olacak? Çelik'ten açıklama
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
TBMM'deki bütçe görüşmelerinde gerginlik... Vekiller kürsüye doğru yürüdü
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Özlem Zengin'den Hasan Bitmez açıklaması: Zanna karşı hakikat
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Anne, babasını yaralayıp oğlunu öldüren katil yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstanbul" mesaisi: Aday kim olacak?
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Yeniden Refah Partisi'nden Erdoğan ile Erbakan görüşmesine ilişkin açıklama
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Şehirler arası yolcu otobüslerinde hız takip dönemi başlıyor!
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
Yargıtay, boş kağıda atılan imza ile kiracının tahliyesini hukuka uygun buldu
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
TÜED 2000 sonrası emekliler için intibakta ısrarcı
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
Bakan Göktaş: 2 bin 392 engelli vatandaşımızın atamasını daha gerçekleştireceğiz
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
İngiltere'deki yargıçlar davalarda yapay zeka kullanabilecek
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Fenomenlerin el konulan mal varlıkları için satış formülü!
Özel okulların KDV tuzağı!
Özel okulların KDV tuzağı!
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Bağ-kur'luya erken emeklilik
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Telefon değiştirme 4 yıla çıktı
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Devlet kayyım atayıp mekan mı işletecek?
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!

Asgari ücretin tespiti için görüşmeler sürerken, fırsatçı ev sahipleri artışı görmeden kiraları yükseltmeye başladı. Asgari ücrete artış bahanesiyle kontrat zamanını bile beklemeden zam talep eden ev sahipleri pes dedirtti.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 09:04, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 09:08
Yazdır
Fırsatçı ev sahiplerinin yeni bahanesi asgari ücret!


Alınan tedbirlerle birlikte son aylarda kiralarda yüzde 10-15'lik düşüş görülse de bazı fırsatçılar eski alışkanlıklarından vazgeçemedi.

Asgari ücret görüşmeleri hala devam ederken ev sahipleri oranı görmeden kira zammını belirledi. Birçok ev sahibi asgari ücret zam görüşmelerinin başlamasıyla birlikte kiracılarının kapılarını aşındırıyor.


Asgari ücret artışını gerekçe göstererek ara zam istiyor. Asgari ücrette en yüksek oran olarak yüzde 50 konuşulurken kimi ev sahipleri ara zamda kapıyı 50'den kimi yüzde 100'den açtı.

Kira zam dönemi gelen ev sahipleri ise yüzde 25 zammı zaten gündeme almıyor ancak bazı ev sahiplerinin yüzde 200-300 oranında zam istemesi bu kadar da olmaz artık dedirtiyor.

ZAMMA BAHANE OLDU

Her zam görüşmesinde ev sahibinin kendisini aradığını belirten bir kiracı, "Bizim ev sahibi komisyondan hızlı. Hemen zammı belirledi kapıma dayandı. 3 bin olan kiramı 7 bin yapmıştı. Şimdi benden 15 bin istiyor. Vermezsen çık diyor" ifadelerini kullandı.


Şikayetini sosyal medyaya yansıtan başka bir kiracı da, "Henüz asgari ücret açıklanmadan kirama yüzde 10 zam geldi. Ev sahibim oran açıklanınca bir zam daha yapacağını söyledi" diye isyan etti.

Uzmanlar, son iki yıldır asgari ücret görüşmelerinin başlamasıyla birlikte ev sahiplerinin zam için kapı alındırdığını belirterek, "Asgari ücret zammını kira artırmak için bir bahane olarak görmeye başladılar.

Bazı ev sahipleri kontrat zamanı gelmeden kiracısına asgari ücrete zam geldi sen de artır diyor. Oysa daha 6 ay önce bir zam yapmış. Hal böyle olunca kiracı ev sahibi kavgası başlıyor. Kiracı mahkemeye gidiyor. Dosyalar da artıyor" diyor.

İKİ YILDIR RUTİNE DÖNDÜ

İSTOÇ İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve gayrimenkul uzmanı Şenay Araç Demir, ev sahiplerinin son iki yıldır ara zam yapmak iççin asgari ücrete yapılan zammı bahane ettiğini söyledi.

Demir, "Bunu bilinçli mal sahibi de eğitimlisi de eğitimsizi de yapıyor. 25 tane dairesi olan bir ev sahibi tanıyorum. Maaşlara zam konusu gündeme geldiğinde onun da avukatlarının mesaisi başlıyor.

Tüm kiracılarını aratıp zam için baskı uyguluyor. Bunu yapan ev sahibi çok eğitimli biri sözde. Maalesef artık bu tür maaş zamları ev sahiplerinin yeni zam için bahanesi haline geldi" dedi.

İki yıl öncesinde zam görüşmesinin kontrat süresinin dolmasıyla birlikte yapıldığını anlatan Araç, "Ama şimdi görüyoruz ki ev sahipleri asgari ücrete yapılacak zamma göz koyuyorlar" ifadelerini kullandı.

ARTIŞ TALEBİ YASAL DEĞİL

Gayrimenkul Hukuku Derneği Başkanı Av. Ali Güvenç Kiraz, ev sahiplerinin ücretlere yapılan artışları fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Maalesef bize de bu yönde çok fazla şikayet geliyor.

Zam dönemi dolmadan kiracısının kapısını aşındıran ev sahipleri var" dedi. Mülk sahibinin ara dönem enflasyon artış zammı ya da asgari ücret artış zammı gibi herhangi bir talep hakkının bulunmadığına dikkati çeken Kiraz, "Bu yasal bir talep değil.

Yani hiçbir mal sahibi 'yılbaşı geldi artır', '6 ay doldu artır', 'asgari ücret arttı kirayı artır' gibi talepte bulunamaz. Tek talep hakkı kontrat dönemidir.

Kiracı bu şekilde taciz ediliyorsa hem CİMER'e bildirebilir hem de Cumhuriyet Savcılığına şikayet edebilir" diye konuştu.

Betül ALAKENT

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber