Rektör otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı

İstanbul Üniversitesi Rektörü Zülfikar, otelde sıra bekleyince üniversite sayfasından açıklama yaptırdı



İstanbul Üniversitesi'ne 1 Ağustos'ta rektör olarak atanan Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar, üniversitenin sitesinden bir duyuru yaptırdı.

Duyuruya göre Rektör Zülfikar, ailesiyle birlikte Konya'da bir otelde kalmak istedi.

Kalmak istediği otelde rezervasyon mağduriyeti yaşadığı öğrenilen rektör, saatlerce odalarına giriş yapabilmek için sıra bekledi.



Açıklamanın devamında, otel yönetiminin yaklaşımının yeterli bulunmadığı aktarılırken kuru bir özürlü geçiştirildikleri iddia edildi.

Rektörün yaptırdığı duyuruya kimse anlam veremedi

Otel yönetiminin özrünün yeterli bulunmadığı belirtilen açıklamada, "Otelin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Resmi sayfadan yapılan şikayetin ortaya çıkmasıyla birlikte rektöre tepkiler de dinmedi.

Rektör Zülfikar'ın şahsi işleri için üniversitesinin resmi sitesini kullanması eleştirildi.

Üniversitenin resmi internet sitesi yayınladı

Öte yandan 'Konya Dedeman Otel Hakkında Basın Açıklaması' başlığıyla yayınlanan metinde şu ifadeler yer aldı:

"Geleneksel Dedeman Misafirperverliği' sloganı ve ilkesi ile hizmet veren Dedeman Otel zincirinin Konya Otelinde maalesef 17.12.2023 tarihinde hiç de hoş olmayan ve büyük üzüntü duyduğumuz bir hadise vuku bulmuştur. Önceden oda rezervasyonu yapıldığı ve konaklamayla beraber varış ile ilgili tüm detayları bildirildiği halde Rektörümüz Prof. Dr. Osman Bülent Zülfikar ve ailesi sabahın erken saatlerinden akşam 17.00'ye kadar bekletilerek mağdur edilmiştir. Ancak akşam saatlerinde 'geçici oda' verilebilmiştir.

"Kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını bekleriz"

Bu durumu 'Konya'nın en yoğun günü' açıklaması ile geçiştirmek ise kabul edilemez bir açıklamadır. Profesyonelce hizmet veren marka otellerin başarısı ve misafir ağırlama farkları zaten bu tür yoğun ve dolu zamanlardaki planlama ve maharetleri ile belli olur.

Dedeman Konya Otelinin sahibinden ve Genel Müdürlüğünden kuru bir özürden ziyade misafir memnuniyeti çerçevesinde tedbir almalarını ve bu hatayı Rektörümüz nezdinde telafi edecek bir tutum sergilemelerini beklediğimizi duyururuz..."