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Doktorlardan 'hapşırığınızı tutmayın' uyarısı

İskoçya'da bir adamın hapşırığını tutmaya çalışırken boğazında bir yırtık oluşması üzerine doktorlar uyarıda bulundu.

Haber Giriş : 18 Aralık 2023 10:16, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 10:26
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Doktorlardan 'hapşırığınızı tutmayın' uyarısı

30'lu yaşlardaki hasta, hapşırığını bastırmak için burnunu sıkıp ağzını kapattıktan sonra şiddetli ağrılar içinde Dundee'deki bir hastaneye götürüldü.

Yapılan taramalarda hastanın nefes borusunda 2 milimetrelik bir yırtık olduğu ortaya çıktı.

Taburcu edildiğinde kendisine ağrı kesici ve saman nezlesi ilacı verildi. Doktorlar ayrıca iki hafta boyunca yorucu fiziksel aktivitelerden kaçınmasını tavsiye etti.

Beş hafta sonra yapılan taramada yırtığın iyileştiği görüldü.

Dundee Üniversitesi sağlık görevlileri, hapşırma sırasında hem ağız hem de burun kapatılırsa, üst solunum yollarındaki basıncın yaklaşık 20 kat artabileceğini belirtiyor.

Raporu hazırlayan Dr. Rasads Misirovs, "Burnu sıkışık ve ağzı kapalı bir şekilde hapşırırken soluk borusunda hızlı bir şekilde basınç oluşması nedeniyle soluk borusunun yırtıldığından şüpheleniyoruz" dedi ve bu risk nedeniyle, ağzı ve burnu kapatarak, hapşırmanın bastırılmaması konusunda uyardı.

Tıbbi adıyla "spontane trakeal perforasyon" olarak bilinen ani boğaz yırtılması nadir görülse de potansiyel olarak hayati tehlikeye yol açabilir.

Kaynak: BBC

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