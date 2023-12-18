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Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti, Arda Güler'in yeni yıl tatiliyle birlikte forma giyebileceğini açıkladı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 10:49, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 10:51
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Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı

La Liga'nın 17. haftasında Real Madrid, Villarreal'i sahasında 4-1 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Eflatun-beyazlılarda teknik direktör Carlo Ancelotti, mücadelenin ardından sakat oyuncuları hakkında açıklamalarda bulundu.

İtalyan teknik adam sakatlıklarını bir türlü atlatamayan Arda Güler'in tamamen iyileştiğini ve güçlendirme antrenmanlarına başladığını açıkladı.

Öte yandan henüz Real Madrid forması giyemeyen Arda'nın yeni yıl tatilinin ardından formasına kavuşabileceğini de belirtti.

Başkent ekibi yeni yıl tatilinin ardından 3 Ocak 2024'te sahasında Mallorca'yı ağırlayacak, ardından 6 Ocak'ta Arandina ile Kral Kupası, 10 Ocak'ta ise İspanya Süper Kupası Yarı Finali'nde Atletico Madrid derbisine çıkacak.

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