Ancelotti, Arda Güler'in dönüş tarihini açıkladı

Başkent ekibi yeni yıl tatilinin ardından 3 Ocak 2024'te sahasında Mallorca'yı ağırlayacak, ardından 6 Ocak'ta Arandina ile Kral Kupası, 10 Ocak'ta ise İspanya Süper Kupası Yarı Finali'nde Atletico Madrid derbisine çıkacak.

Öte yandan henüz Real Madrid forması giyemeyen Arda'nın yeni yıl tatilinin ardından formasına kavuşabileceğini de belirtti.

İtalyan teknik adam sakatlıklarını bir türlü atlatamayan Arda Güler'in tamamen iyileştiğini ve güçlendirme antrenmanlarına başladığını açıkladı.

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