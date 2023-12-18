Dolar günü 29,05 TL'den tamamladı
Haftaya değer kazancıyla başlayan dolar, günü 29,05 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 18 Aralık 2023 17:44, Son Güncelleme : 18 Aralık 2023 17:52
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|29,0450
|29,0460
|29,0580
|29,0590
|Avro
|31,7100
|31,7110
|31,7580
|31,7590
|Sterlin
|36,7850
|36,9020
|36,7950
|36,9120
|İsviçre Frangı
|33,3440
|33,5110
|33,4000
|33,5640
|ANKARA
|ABD Doları
|29,0150
|29,0950
|29,0280
|29,1080
|Avro
|31,6700
|31,7500
|31,7180
|31,7980
|Sterlin
|36,7250
|36,9350
|36,7350
|36,9450