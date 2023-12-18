Dolar günü 29,05 TL'den tamamladı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin cuma günü ve bugün itibarıyla alış ve satış fiyatları şöyle:

CUMA PAZARTESİ İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD Doları 29,0450 29,0460 29,0580 29,0590 Avro 31,7100 31,7110 31,7580 31,7590 Sterlin 36,7850 36,9020 36,7950 36,9120 İsviçre Frangı 33,3440 33,5110 33,4000 33,5640 ANKARA ABD Doları 29,0150 29,0950 29,0280 29,1080 Avro 31,6700 31,7500 31,7180 31,7980 Sterlin 36,7250 36,9350 36,7350 36,9450